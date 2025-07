Vale Tudo hoje (30): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (30) em "Vale Tudo" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Jarbas conta a Consuêlo sobre Heleninha. Odete planeja a forma de saber se Ivan está traindo Heleninha com Raquel. César sente inveja do carro que Walter ganha de Odete. Odete sonda Luciano sobre as supostas relações extraconjugais de Ivan. Maria de Fátima e Solange trocam provocações ao se encontrarem na TCA. Marco Aurélio convoca Ivan para representar a TCA em uma conferência e, coincidentemente, Bartolomeu sugere que Raquel vá ao mesmo evento. Heleninha fica com raiva quando encontra chá nas suas garrafas de uísque. Luciano segue Ivan. Raquel encontra Ivan na conferência, e Luciano fotografa os dois.