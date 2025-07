Trump está 'seriamente considerando' reverter pena de P. Diddy, diz revista

Donald Trump está "seriamente considerando" conceder o perdão presidencial a P. Diddy, segundo a revista Deadline.

O que aconteceu

Há dois meses, Trump falou sobre a possibilidade de reverter uma eventual condenação do rapper. "Eu certamente avaliaria os fatos se eu achasse que alguém foi maltratado, quer gostem de mim ou não. Não teria qualquer impacto em mim", disse o presidente dos Estados Unidos em entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca em maio.

Na época, o julgamento ainda estava em andamento. O julgamento do rapper começou em maio e o júri chegou a vereditos sobre quatro das cinco acusações no início de julho. Diddy foi declarado culpado de transporte de mulheres para fins de prostituição. Ele foi absolvido das acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão. A defesa nega todas as acusações.