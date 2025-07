Sotaque nordestino está presente em dublagem de 'Um Cabra Bom de Bola'

A Sony Pictures Animation, responsável por sucessos como "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", acaba de liberar o primeiro teaser dublado de "Um Cabra Bom de Bola", animação original que promete conquistar o público.

Dirigido por Tyree Dillihay e codirigido por Adam Rosette, o longa se passa em um universo povoado exclusivamente por animais. A trama acompanha Will, uma cabra pequena, porém determinada, que ganha a chance de se destacar no roarball — um esporte de contato intenso dominado por criaturas maiores e mais agressivas. Apesar da desconfiança dos colegas de equipe, o protagonista está disposto a desafiar as expectativas e provar que tamanho não é documento.

O filme conta com a produção do astro da NBA Stephen Curry, jogador do Golden State Warriors, e tem no elenco brasileiro o dublador Rafael Sadovski, que empresta sua voz ao protagonista Will.