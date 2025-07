Filho já afirmou que não terá herança de Ronaldo Fenômeno; o que diz a lei?

Acho legal ter essa responsabilidade de saber que eu tenho que correr atrás do meu. Não é porque ele foi muito f*da no que ele fez, ou a minha mãe, que eu possa me aproveitar disso Ronald

Mas será que Ronaldo Fenômeno pode deixar os filhos sem herança? Não! No Brasil, metade do patrimônio deve ser destinado aos herdeiros, conforme o código civil. "Ronaldo pode dispor de até 50% de seu patrimônio para a Fundação Fenômenos. Mas não pode, por vontade própria, excluir os filhos da parte legítima da herança", explica a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Vanessa Paiva.

A deserdação só pode ser feita em casos como: ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com o cônjuge do pai ou mãe, ou tentativa de homicídio contra o autor da herança. "Mesmo nesses casos, é necessário deixar claro o motivo da deserdação em testamento e que a alegação seja validada, com direito à defesa do herdeiro", completa a especialista.

Ronald também comentou, na mesma entrevista, sobre o privilégio de ser filho de Milene Domingues e Ronaldo Fenômeno. "Querendo ou não abrem portas que, se não fosse por eles, não seriam abertas", disse ele. Eu não estou aqui para dar conselho, lição de moral ou história de superação. Quem fez isso foi meu pai."

O DJ afirmou que deseja conquistar seus próprios ganhos por meio do seu trabalho. "Mas essa vontade de correr atrás do meu, de fazer o meu próprio nome, de realmente me tornar alguém nessa vida, independentemente de ser filho de quem eu sou, isso eu sempre tive muito forte dentro de mim".