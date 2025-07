Rafa Kalimann rebate críticas por decorar casa com livros: 'Hate pelo hate'

Rafa Kalimann, 32, rebateu as críticas que vem recebendo por ter comprado dezenas de livros para decorar a biblioteca de sua nova casa com o noivo, Nattan, 26.

O que aconteceu

A atriz reclamou que o tema gerou uma reação negativa completamente desproporcional. "Esse caso foi apenas sobre uma compra de livros — porém, já são incontáveis as vezes em que tenho que ler comentários pesados e desproporcionais ao que realmente aconteceu. O hate pelo hate, com informações rasas. Assim narrativas distorcidas são contadas, e as pessoas, infelizmente, caem. E o preço? Alto demais", desabafou ela no Instagram, na legenda de um vídeo que compila vários posts ofensivos sobre a questão.

Rafa assegurou que tem amor genuíno pela leitura e lembrou que costuma indicar livros para seus seguidores. "Gerou essa pauta que para mim é inútil, envolvendo um gasto que tivemos em itens de decoração da nossa casa. É algo comum no meu dia a dia, que eu gosto, principalmente autores brasileiros. Tenho destaque aqui no Instagram, com várias indicações, e vários reels com leituras de trechos de livros de autores brasileiros."