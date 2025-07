Princesa Margaret sofria de síndrome alcoólica fetal, diz livro

Uma nova biografia de Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth 2ª, afirma que a princesa sofria de síndrome alcoólica fetal após a Rainha-Mãe beber durante a gravidez.

O que diz o livro

A obra especula que a princesa sofria de uma "deficiência invisível" causada pela síndrome alcoólica fetal. A autora Meryle Secrest diz que, apesar de Margaret não apresentar sinais comuns da síndrome, como olhos pequenos e filtro labial liso, tinha outros sintomas característicos, como alterações de humor, crescimento atrofiado, dificuldades para aprender a escrever e enxaquecas dolorosas. As informações são do livro "Princess Margaret and The Curse", com lançamento previsto para setembro, segundo o jornal The Telegraph.

A síndrome é causada pela exposição do bebê ao álcool durante a gravidez. A criança pode nascer com características faciais distintas, dificuldades no aprendizado e problemas para controlar impulsos e lidar com as emoções.