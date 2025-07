Por quanto Maria de Fátima vende o próprio filho? Crime movimenta Vale Tudo

No fim, Raquel assume a criação da criança ao lado de Ivan (Antonio Fagundes). Maria de Fátima deixa o filho com a mãe para aplicar um novo golpe ao lado de César: ela se casa com um príncipe gay, que busca uma esposa para esconder sua real sexualidade.

Manuela Dias, autora do remake, deve manter essa trama. Como o tráfico de bebês segue sendo uma pauta extremamente atual, deve ser abordada na novela assim como em 1988. Nesta versão, Bella Campos interpreta Maria de Fátima e Ricardo Teodoro é Olavo.

No remake, o herdeiro da família Roitman pode ter filhos, mas a vilã ainda não sabe disso e ficará desesperada. Primeiro, ela vai tentar perder o bebê se jogando de uma escada e, posteriormente, deve tentar comercializar o recém-nascido, assim como foi na original

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.