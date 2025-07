'Filha viveu um tipo de cárcere': série expõe crimes e busca por Cupertino

"O Assassinato de Rafael Miguel", série que será lançada amanhã pela HBO Max, mostra detalhes do caso que envolveu a morte do ator de "Chiquititas". A produção traz depoimentos de Isabela Tibcherani, então namorada do artista e filha do assassino condenado a 98 anos de prisão.

Vários crimes foram cometidos. É angustiante quando a Isabela relata que viveu praticamente em cárcere privado por um ano.

Adriana Cechetti, diretora de conteúdos de não-ficção da Warner Bros. Discovery

O que aconteceu

A série documental mostra a reação de Isabela à condenação do pai, Paulo Cupertino. "É um soco no estômago. Temos a expectativa de uma comemoração, que ela vai sair correndo ou pulando. Quando ela fala, você percebe que não é bem assim. Ela é parte daquela história", contou o diretor da produção, Mauricio Dias.