Otaviano Costa e Flávia Alessandra renovam votos de casamento na Capadócia

Otaviano Costa e Flávia Alessandra são casados desde 2006. O apresentador aproveitou a publicação para agradecer à esposa pelo companheirismo e apoio constantes ao longo dos anos. Ainda no post, Otaviano relembrou o período delicado em que enfrentou um aneurisma da aorta, condição que o levou a passar por uma cirurgia cardíaca em junho do ano passado.

E depois de tudo o que vivemos e sobrevivemos juntos no ano passado (com a minha cirurgia), fazer essa surpresa pra ela, acima de tudo, foi mais uma forma de agradecer por tudo que ela foi para mim e nossa família, no momento mais sensível e desafiador de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, por tanto. Eu te amo, em qualquer canto do mundo, meu amor.

Otaviano