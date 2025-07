Maiara tem favorita para interpretar Marília Mendonça: 'Escolha difícil'

Splash apurou que os produtores do documentário da Prime Video já coletaram depoimentos não só com Maiara e Maraisa, mas também com a equipe que trabalhou com Marília Mendonça nos bastidores, além de outros amigos sertanejos.

'Fazer igual a Anitta fez'

Ainda na entrevista, Maiara e Maraisa contaram que estão cada vez mais focadas em investir na carreira internacional. Elas lançaram recentemente a música "Para Sempre" com Nasri, vocalista da banda canadense Magic!.

Essa parceria me despertou uma vontade de gravar com outras pessoas, outros idiomas, e de levar também o português para fora. A gente vem prometendo isso faz muito tempo. Maiara

Show de Maiara e Maraisa no Rio Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

A sertaneja, que tem o apoio da irmã, continua: "Pensamos em seguir esse trabalho internacional. Eu tinha parado as aulas de inglês e espanhol, e agora já estou querendo voltar tudo. O sertanejo merece ser escutado pelo mundo inteiro".