Jornalista da GloboNews filma 'agressão gratuita' que sofreu em loja

Leilane diz que "além de agressiva, ela foi extremamente debochada" — e, por isso, a jornalista decidiu divulgar o vídeo. "Vai me botar no jornal? Ai, eu tô com o cabelo bom hoje? Queria estar melhor, estou vindo do hospital, entendeu? Trabalho para c*cete. Trabalho com gente pobre, muito pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalixo", diz a mulher no vídeo.

Colegas prestaram apoio à jornalista nos comentários. "Meu amor, coitada dessa senhora que deve ter uma vida rancorosa e sem amor", escreveu Cissa Guimarães. Pedro Cardoso afirmou: "O fascismo autoriza o mal educado a desaguar seus ressentimentos subjetivos como se eles fossem opinião política". Já Sandra Annenberg citou seu próprio meme: "Que deselegante!"