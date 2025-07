Kyra Gracie e Malvino ensinam defesa em elevador após caso de agressão

Os dois ainda aconselharam mulheres a saírem de relacionamentos com homens que se mostram agressivos. "O cara começou a ser violento com você nas atitudes, pegou forte no braço, quer te humilhar... Se você está num relacionamento como esse, saia agora, porque esse relacionamento pode te levar para uma consequência como esse vídeo que acabou de viralizar e essa história horrível", diz Kyra.

Então, mulheres, aprendam a se defender. Cuidem também das suas filhas, para que elas saibam se defender no futuro.