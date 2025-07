Flip 2025 tem Gregorio Duvivier, Arnaldo Antunes e Marina; veja programação

A Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) começa nesta quarta-feira e segue até 3 de agosto, no centro histórico da cidade fluminense. O evento, que está na 23ª edição, tem Paulo Leminski (1944-1989) como autor homenageado.

A programação conta com nomes como Arnaldo Antunes, Sandro Veronesi, Alice Ruiz, Marina Silva, Gregorio Duvivier, Rosa Montero e Sérgio Vaz. As mesas do circuito principal acontecem no Auditório da Matriz.

Programação principal da Flip 2025

Quarta-feira