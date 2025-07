'Fiz como deu': 1º dia de Flip tem improviso de Arnaldo Antunes e maré alta

Arnaldo Antunes, 64, comandou a mesa de abertura da 23ª edição da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). O músico exaltou Paulo Leminski, autor homenageado deste ano, em uma apresentação marcada por improviso no auditório da Matriz, centro histórico da cidade fluminense.

Ele era um elo entre a cultura e a contracultura, erudito e popular, fácil e difícil, caprichoso e relaxado. Ele discorria com desenvoltura sobre a poesia de várias épocas e línguas diferentes. Era um exemplo de erudição sem empáfia nenhuma, trazendo dos clássicos o que era vital, libertário na forma e no conteúdo. Arnaldo Antunes

A cidade enfrentou dificuldades com a maré alta, que horas antes alagou as ruas próximas aos palcos e atrapalhou o acesso a casas e espaços da programação paralela. Ainda assim, o público marcou presença em peso. As ruas estavam ocupadas por pessoas dispostas a compartilhar a mesma experiência.