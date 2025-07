Fã revela como Zezé Di Camargo a convidou para camarim: 'Não acreditei'

A estudante de medicina Julyenne Ribeiro viralizou nas redes sociais após vídeo dando abraço caloroso em Zezé de Camargo, 62 em seu camarim, em Barão de Cocais, em Minas Gerais. A jovem se manifestou dizendo que foi ao local a convite do artista.

O que aconteceu

Julyenne esclareceu que teve acesso ao camarim de Zezé, no último final de semana, após pedir ao artista uma foto. Com o aval do famoso, a estudante foi levada ao local por um dos seguranças para conseguir o desejado clique.