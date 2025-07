Êta Mundo Melhor! hoje (30): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (30) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

A apresentação de Dita é um sucesso. Estela convence Dirce a aceitar os órfãos em sua escola, e avisa a Zulma, que se incomoda. Picolé, Asdrúbal e Zé dos Porcos encontram Cunegundes e sua família amarrados após o assalto ao sítio. Zulma pede ajuda a Ernesto para impedir Estela de levar as crianças para a escola. Cunegundes expulsa Zé dos Porcos e Maria Divina do sítio, mas Asdrúbal intervém e nomeia a empregada para ficar à frente da administração do sítio. Araújo sugere que Estela fale com Candinho sobre o custeio dos estudos dos órfãos. Samir vê Ernesto se aproximar da escola e avisa a Candinho.