Estrela da Casa: Globo muda programação para apresentar participantes

Os participantes do Estrela da Casa serão revelados hoje, a partir do primeiro intervalo do Mais Você (Globo).

Os 14 perfis serão divulgados ao longo da programação. São cantores espalhados pelo Brasil, que já vivem da música e se expressam em diferentes gêneros musicais.

O programa segue sob o comando de Ana Clara, e, neste ano, os participantes também vão contar com a mentoria de Michel Teló. Ele vai acompanhar de perto a jornada dos artistas.