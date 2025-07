Dona de Mim hoje (30): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (30) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Abel trabalha em sua máquina de costura, e Breno e Samuel o admiram. Patrícia desabafa com Ricardo sobre a rejeição de Jaques. Manuel pede para acompanhar Yara ao desfile da Boaz. Vanderson destrata Sofia. Rosa e Filipa se surpreendem ao verem Abel costurando. Jaques se prepara para tomar a presidência da Boaz, sem saber do acordo entre Abel e Vanderson. Davi acusa Tânia de sabotagem às peças do desfile. Gisele apoia Ayla. O cantor Lui Lorenzo surge afônico para se apresentar na comemoração, e Filipa tenta resolver a situação. Ayla se desespera ao ver Caco no desfile. Marlon conhece Palmeira. Tem início o show de comemoração dos 60 anos da Boaz.