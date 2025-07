'Amores Materialistas' não é a comédia romântica que parece ser

Filme é estrelado por Dakota Johnson ao lado de Pedro Pascal e Chris Evans Imagem: Divulgação/ Sony

Ao contrário do que a campanha sugere, o filme não se trata de uma comédia romântica convencional, tampouco de um drama denso. É, antes, uma narrativa introspectiva que questiona os valores que orientam nossas escolhas afetivas. Song, que baseou o roteiro em sua própria experiência como casamenteira em Nova York, explora como a busca por relacionamentos muitas vezes se reduz a critérios materiais — riqueza, aparência, status — em detrimento de conexões genuínas.

Outro ponto a justificar a ausência do gênero comédia é a construção do personagem de Pedro Pascal, Harry. Se compararmos com "Bridget Jones", por exemplo, ele seria como o estereotipado Daniel Cleaver, interpretado Hugh Grant. No entanto, Song se preocupou em criar Harry sem ser caricato. "Era muito importante para Harry não ser um vilão, ou para ele não ser uma piada", diz ela. "Então eu precisava de alguém que fosse completamente amável. Porque com alguém que é o Sr. Perfeito, a verdade é que vamos odiar esse cara. Mas o fato de Pedro interpretar esse personagem de forma tão vulnerável, não conseguimos deixar de nos encantar e amar. Ele é como uma ferida aberta."