'Vale Tudo': Vasco inaugura bar e faz declaração surpreendente a ex-mulher

Em cenas dos próximos capítulos de "Vale Tudo", Vasco (Thiago Martins) reúne os amigos de Vila Isabel na inauguração do seu Bar Karaokê.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Em um discurso tocante, o ex-porteiro reflete sobre sua trajetória até a realização do sonho de abrir o bar. Ele faz discurso emocionado e agradece especialmente a Consuêlo (Belize Pombal), que o apoiou com conhecimento e incentivo, e a Raquel (Taís Araujo), que o ajudou com as quentinhas quando ele mais precisava.