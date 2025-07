Influencer é morta com dois tiros na cabeça durante live no TikTok: 'Atira'

A influenciadora digital Keyla Andreina González Mercado, 28, foi morta com dois tiros na cabeça durante uma live no Tiktok, em sua casa, na cidade de Guayaquil, no Equador.

O que aconteceu

Segundo a imprensa equatoriana, Keyla estava bebendo com uma amiga e seu namorado, identificado como Manoel Andrés Lázaro, no último sábado (26). A tiktoker, então, abriu uma live na rede social e passou a provocar o companheiro da amiga.