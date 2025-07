'Tem quem pede 25 cm': biomédico dos famosos explica a harmonização peniana

Segundo o biomédico, o alongamento acontece por um destravamento em que o pênis fica mais relaxado, o que é bom no clima frio. "Nós, que somos homens, sabemos que no frio o pênis dá aquela recolhida. Então existe uma técnica que faz como se fosse um destravamento, então o pênis vai ficar um pouco mais relaxado quando estiver flácido. Tem casos de aumento de 2, 3 até 5 centímetros em relação ao comprimento."

Tudo tem um limite

Vitor também disse que considera o preenchimento na região íntima mais seguro do que o que é feito nos lábios, mas alerta que deve haver limites na quantidade de preenchedores. "O paciente quer os 25. Não significa que eu vou entregar isso pra ele, embora agora nós já tenhamos alcançado um resultado muito bom. Hoje ele tá com 20, comporta de acordo com a anatomia dele, mas os 25 nós vamos discutir no retorno."

Ele ainda alerta que não se trata de uma cirurgia, e sim de um procedimento mais simples, semelhante a agulhadas na base do pênis e próximo à glande. "É algo que é feito dentro do consultório, com anestesia local. Nós devemos ter todos os cuidados como em qualquer outro procedimento ético. Mas não é um procedimento com sutura, nem nada disso."

Tenho paciente que dorme fazendo o procedimento. Vitor Mello

Os preços, que podem chegar a até R$ 25 mil, variam conforme o quanto é preciso preencher para chegar ao tamanho desejado pelo paciente.