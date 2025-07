Flor rosa, ortografia perfeita: as exigências de Charles 3º para seu jardim

O rei espera que todos seus apontamentos sejam resolvidos até sua próxima visita. Além disso, os jardineiros devem enviar atualizações detalhadas, com informações botânicas precisas e "linguagem adequada", entre cada visita.

Charles fiscaliza tudo, desde o tamanho dos pêssegos até a cor das rosas. Ele ficou bastante frustrado quando sua equipe não encontrou uma versão cor-de-rosa de uma das flores após um pedido dele. Ele também disse que parte de seu verão foi arruinada após os jardineiros não conseguirem cultivar delfínios no local.

"Nunca mais coloque esse cara na minha frente", teria dito ele, após um jardineiro demonstrar desconhecimento em relação a uma flor específica. Em outra ocasião, quando um funcionário errou a ortografia de uma flor, Charles, em resposta, apontou o deslize com um "NÃO!" em vermelho.

Os jardineiros se dividem em relação às contribuições de Charles para o jardim. Alguns gostam de receber as opiniões do rei, enquanto outros julgam as devolutivas "excessivamente específicas, mal-educadas e desmoralizantes". Outros acham difícil fazer objeções aos pedidos dado o status do rei.

As reclamações dão conta, principalmente, de condições ruins de trabalho na propriedade. Funcionários reclamam de salários baixos, que correspondem muitas vezes ao salário mínimo da categoria, uma equipe pequena para tantas demandas e "pouca administração das expectativas do rei".

O resultado disso teria sido uma alta rotatividade de funcionários de jardinagem. Segundo a apuração do The Times, Charles perdeu 11 dos 12 funcionários do jardim desde 2022, incluindo dois jardineiros-chefe, em menos de um ano.