Rafa Kalimann dá invertida sobre gasto com livros: ‘Parem de me encher’

Rafa Kalimann, 32, rebateu as críticas que recebeu após gastar R$ 10 mil em livros decorativos.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou em suas redes sociais, no último domingo, que gastou o valor com livros usados para decorar sua casa. A publicação gerou diversas críticas à Rafa.

A esposa de Nattan usou seu perfil no X para rebater as críticas. "Se estivessem lendo algum não estariam me perturbando até por isso e saberiam que existem livros de catálogos, arte, moda e culinária para decorar e eu gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver afim, principalmente com minha casa!".