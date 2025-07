Ator em coma após tirar tumor fez novela na Globo e peça polêmica por nudez

Mauricio Silveira passou por uma cirurgia para retirar um tumor e está em coma induzido.

Quem é o ator

Aos 48 anos, o ator carioca tem mais de 20 peças no currículo. CEO da MS Produções Artísticas, onde oferece oficinas teatrais e de audiovisual, além de produzir conteúdo.

Entre as produções de destaque está "Pasolini no Deserto da Alma", que gerou polêmica por nu frontal de seu parceiro de cena, o ator Leo San. Peça dirigida por Francis Mayer, o mesmo de "Marginal Genet", gerou briga entre um casal na plateia em 2024. O marido abandonou a peça, que estava em cartaz no Rio de Janeiro, e tentou levar a esposa, que decidiu ficar até o fim da apresentação.