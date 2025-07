Polícia ouvirá médicos que atenderam atriz mirim do SBT antes de morte

Os médicos que atenderam Millena Brandão, 11, serão ouvidos pela Polícia Civil de São Paulo nos próximos 60 dias. A atriz mirim morreu em maio após sofrer 12 paradas cardíacas.

O que aconteceu

A primeira parte do laudo pericial aponta que Millena Brandão morreu em decorrência de um abscesso cerebral. Família da artista abriu um boletim de ocorrência para investigação do caso alegando suposta negligência médica, e a Secretaria de Segurança Pública solicitou a realização dos exames periciais.

Polícia Civil segue com a investigação. "Foram juntados os prontuários médicos, os quais foram encaminhados para o IML para finalização de toda a perícia técnica. Os médicos que atenderam a Millena serão ouvidos, e já temos em curso uma investigação no Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo)", informou a defesa de Millena em contato com Splash.