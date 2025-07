'Orixás não ressuscitaram Preta Gil?': padre é acusado de intolerância

O sacerdote ainda declarou que torce para que "o diabo leve" os cristãos que procuram "coisas ocultas."E tem católico que pede essas coisas ocultas, eu só queria que o diabo viesse e levasse. No dia seguinte, quando acordar lá, acordar com calor no inferno, você não sabe o que vai fazer".

Tem gente que não vai aqui, mas vai em Puxinanã, em Pocinhos, mas eu fico sabendo. Não deixe essa vida não pra você ver o que acontece. A conta que a besta fera cobra é bem baratinha.

Padre Danilo César

O vídeo com a declaração do padre havia sido publicado no canal de Youtube na Paróquia Areial. Entretanto, a filmagem não está mais disponível após o trecho viralizar nas redes sociais e gerar revolta nos fãs de Preta Gil.

A Associação Cultural de Umbanda, Candomblé e Jurema Mãe Anália Maria de Souza emitiu uma nota de repúdio sobre as falas do padre. "Deus é amor e respeito ao próximo, onde infelizmente esse senhor que se diz sacerdote prega o ódio e o preconceito e ainda amedronta em pleno culto em sua igreja", diz o comunicado.

Nesta terça-fera (29), Rafael Generino, presidente da associação, registrou um boletim de ocorrência na Policia Civil da Paraíba pelo crime de intolerância religiosa. Ele também informou que vai realizar a denúncia no Ministério Público da Paraíba (MPPB) sobre as falas do sacerdote.