'O Diabo Veste Prada 2': Anne Hathaway e Emily Blunt aparecem juntas em set

As tão aguardadas gravações de "O Diabo Veste Prada 2" começaram a ganhar forma e, hoje, em Nova York, saíram os primeiros registros de Anne Hathaway e Emily Blunt juntas no set.

A sequência do icônico filme de 2006, prevista para estrear em maio de 2025, promete reunir o elenco original e novos nomes em uma trama que já desperta curiosidade.

Emily Blunt, que interpreta a assistente sarcástica Emily Charlton, foi fotografada com um visual que remete à sua personagem no primeiro filme — incluindo o cabelo ruivo característico. Suas cenas externas marcaram o início de sua participação nas filmagens, enquanto Anne Hathaway, protagonista como Andy Sachs, já havia sido vista em diversos looks pela cidade, transitando entre produções casuais e looks mais elaborados, sinalizando a evolução de sua personagem.