Nova temporada de 'Kaiju No.8' estreia com o freio de mão puxado

Quando a editora MPEG anunciou a publicação de 'Beck' e 'Nodame Cantabile' foi uma surpresa porque eram obras que ninguém imaginava saindo no Brasil. São títulos de renome, mas mais 'antiguinhos', então acabavam ignorados por editoras que correm atrás dos mangás mais modernos. O primeiro volume foi lançado em julho e agora, com a edição em mãos, podemos dizer que 'Beck' no Brasil é praticamente um sonho.

A obra conta a história do adolescente Yukio Tanaka, um típico jovem introspectivo sem muita presença. Ele não tem grandes habilidades, grandes amizades e muito menos muito carisma, mas acaba dando aquela sorte de esbarrar no músico Ryusuke, que lhe apresenta o mundo da música. Agora os personagens formarão uma banda de rock enquanto vivem as descobertas da adolescência.

'Beck' é o típico mangá de amadurecimento, quando vemos algum jovem descobrindo alguma afinidade e se dedicando com paixão. Harold Sakuishi apresenta música com muita emoção, então o leitor rapidamente é fisgado por aquele mundo. E, por mais que o protagonista esteja longe de ser o mais interessante da história, todo aquele universo de personagens músicos tem uma energia muito única e encantadora.

Mas embora a obra seja muito conhecida por otakus mais velhos, que provavelmente no passado a leram por meios paralelos ou vibraram com os fansubs do anime, 'Beck' pode não ter muito o que dizer ao público mais novo. Não que 'Beck' tenha envelhecido mal, mas atualmente temos uma oferta grande de histórias nesse mesmo estilo, mas com vivências mais atuais abordando o mundo com internet e redes sociais. Mesmo assim, 'Beck' ainda tem força e pode até trazer uma onda de nostalgia aos otakus mais velhos que se identificam com uma típica trama de descoberta heterossexual jovem.

'Beck'

Autoria: Harold Sakuichi

Editora: MPEG

