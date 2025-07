'Não era boa como atriz': o que aconteceu com Keila Bueno, de 'A Viagem'?

Embora tenha feito apenas essa participação na TV, a atriz ainda é lembrada pelo papel. "Só fiz essa novela na minha carreira, mas todo mundo se lembra. É impressionante!", disse ela em entrevista ao portal Purepeople.

Atualmente, seu foco está no teatro e nas artes manuais. Em 2024, Keila se destacou nos palcos ao interpretar Anita Malfatti no musical "Tarsila, a Brasileira", contracenando com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Além disso, ela produz velas e peças em cerâmica.

O convite para participar de "A Viagem" veio de forma inesperada. O diretor Wolf Maya, que já a conhecia do teatro, a convidou diretamente para o elenco da novela. Apesar da oportunidade, Keila afirma que nunca se sentiu confortável com a atuação diante das câmeras.

Não aconteceram outros convites para TV, e eu também não fui atrás. A energia não rolou! Na época, eu não me sentia à vontade. Não era boa como atriz... Aliás, acho que não era boa como nada. Keila Bueno, ao Purepeople

Foco na maternidade

Outro motivo para o afastamento da carreira televisiva foi pessoal. Keila se mudou para São Paulo para cuidar da filha, Lilian, que nasceu com deficiência auditiva severa.