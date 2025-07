Mel Lisboa sobre hipersexualização de 'Anita': 'Não consegui lidar bem'

Ela apontou ainda que acredita que lidar dessa forma com as cenas a ajudou. "Acho que minha ignorância me ajudou, porque se eu ficasse muito encanada com isso, talvez não conseguisse fazer o trabalho de uma forma mais entregue e buscando fazer bem uma coisa que eu mal sabia fazer, na verdade. Eu era inexperiente. Tinha 19 anos e qualquer pessoa com 19 é inexperiente".

Mel apontou, contudo, a hipersexualização de sua imagem que a produção trouxe. "As cenas tinham uma carga dramática muito grande, então era realmente [a nudez] em segundo plano, era uma outra preocupação. Mas as consequências disso são enormes para os dois lados, realmente uma faca de dois gumes. A hipersexualização da minha imagem foi muito forte. Eu era muito jovem, e eu não consegui lidar bem com aquilo."

A atriz finalizou. "Não consegui lidar bem com aquilo, para mim foi muito assustador."