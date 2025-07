MC Livinho diz que está internado em UTI após acidente: 'Perfurei o pulmão'

MC Livinho, 30, afirmou ter sido internado em UTI após sofrer um acidente de trânsito na tarde de hoje.

Já fiz tomografia, radiografia e me colocaram na UTI. Estou em estado de observação e perfurei o pulmão. Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau, e me deu a oportunidade de viver, criar meu filho

MC Livinho

O que aconteceu

Cantor garantiu que está bem após o acidente. "Fui derrubado, e depois ele (motorista) me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegaram os bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital", detalhou o artista em vídeo divulgado nos stories do Instagram.