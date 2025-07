'Um Maluco no Golfe 2' teve roteiro inteiro reescrito após morte de ator

No entanto, a morte repentina de Weathers pegou a produção de surpresa, obrigando o roteiro a ser reescrito. Segundo Adam Sandlers —que além de protagonizar, coescreve e produz o longa— contou à Collider, também foi preciso "tomar uma decisão dolorosa" de tirá-lo da maior parte do filme.

Tivemos uma mudança difícil. Carl Weathers tinha um papel enorme. Eu conversava com ele, estávamos animados... e então ele morreu. Tivemos que reescrever muito, até a história em si. Adam Sandler

Mesmo com a morte, o filme teve homenagens a Chubbs. O plano original era que o personagem tivesse um papel muito além do simbólico. Nas primeiras versões do roteiro, Chubbs —que morreu no filme original— apareceria frequentemente em sonhos de Happy, e até introduzindo um novo arco emocional envolvendo um familiar.

Na primeira versão do roteiro, ele tinha um filho que ficava bravo com Happy por 'causar a morte do pai'.

Mesmo depois de sua morte, Carl Weathers, que ficou bastante conhecido mundialmente ao Apollo Credd, no filme "Rocky", ganhou uma homenagem em "Um Maluco no Golfe 2". O longa tem uma cena na qual Adam Sandler vai ao cemitério e fica sentado na lápide de Chubbs.