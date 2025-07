Chico Barney: Mais pautas para 'Vale Tudo' depois do morango do amor

Parece que vem aí mesmo. O remake de 'Vale Tudo' abordará o importante tema do morango do amor, quitute que está causando reações nas redes sociais. E ele virá acompanhado de erotismo e sedução, segundo o site Notícias da TV.

O doce surgirá no capítulo do dia 20 de agosto em meio a uma cena tórrida envolvendo Vasco e Lucimar. "Vamos começar pelo amor e depois a gente vai para o morango", afirmará o rapaz durante o enlace romântico, ainda de acordo com o site.

Depois de surfar mais essa onda, existe uma longa lista de possibilidades borbulhando na internet.