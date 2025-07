Liam Neeson e Pamela Anderson estão namorando, diz revista

Liam Neeson é viúvo da atriz Natasha Richardson, que morreu em 2009 após um grave acidente de esqui. Pamela Anderson já foi casada quatro vezes. Seu último relacionamento, com o jogador de futebol Adil Rami, chegou ao fim em 2019.

Os dois se esquivaram de perguntas sobre o romance em uma entrevista na manhã de hoje. Eles abriram o programa com uma brincadeira, fingindo que haviam sido pegos se beijando. "Eu não conhecia Pamela, nós nos conhecemos no set. Descobrimos uma química adorável enquanto atores", respondeu Neeson.

Em um dos eventos de divulgação do filme, Pamela deu um beijinho na bochecha de Neeson ao posar para fotos. Eles estavam acompanhados dos filhos: Anderson é mãe de Brandon, 29, e Dylan, com o ex-marido Tommy Lee, e Neeson é pai de Micheal, 30, e Daniel, 28, fruto do casamento com Richardson.

No ano passado, Neeson disse que estava "loucamente apaixonado" por Anderson enquanto trabalhavam juntos. "Ela é uma pessoa incrível no trabalho. Não posso elogiá-la o suficiente. Ela não tem um ego enorme, só chega e faz seu trabalho. É muito engraçada e é fácil trabalhar com ela", disse, à revista People.

Pamela também não poupa elogios a Neeson e diz que ele é um "cavalheiro perfeito". "Ele consegue extrair o melhor de você [...] com respeito, gentileza e experiência. Foi uma honra enorme trabalhar com ele."