Leonardo quer a volta de Virginia e Zé Felipe: 'São duas crianças'

Leonardo concordou com a declaração de Virginia de que "não existe ex-sogro". "Não existe, é para sempre. A Virginia é uma pessoa maravilhosa, estou sofrendo demais por dentro. Todo mundo está, o Brasil, um monte de gente queria isso", disse o sertanejo.

No aniversário de Leonardo, Virginia disse que sempre o consideraria parte da família. Ela ouviu de um amigo que não existe ex-sogro: "Eu fiquei feliz, porque realmente meu amor por você continua o mesmo e continuo aqui te desejando as melhores coisas do mundo", escreveu a influenciadora.