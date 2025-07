Justiça do Rio torna Oruam réu por tentativa de homicídio qualificado

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, e Willyam Matheus Vianna Rodrigues por tentativa de homicídio qualificado contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz — ambos da Polícia Civil do Rio.

O que aconteceu

A juíza Tula Correa de Mello, do III Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aceitou a denúncia e condenou a atitude do artista em atacar os agentes. "Percebe-se que as ações dos acusados, em especial acusado 'Oruam', repercutem de modo tão negativo na sociedade que incitam a população à inversão de valores estabelecida contra as operações feitas por agentes de segurança pública, conforme se depreende pelo início da ação legítima de apreensão do adolescente 'Menor Piu' e também pelas demais repercussões, causando profundo abalo social."

A prisão preventiva dos envolvidos foi decretada pela magistrada para evitar "fuga dos investigados e a paz pública". "Ressalte-se que o acusado Mauro, com visibilidade em razão de suas apresentações como 'artista', é referência para outros jovens e que, como o ora acusado, podem acreditar que a postura audaciosa de atirar pedras e objetos em policiais é a mais adequada e correta, sem quaisquer consequências".