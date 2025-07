Integrante da equipe do cantor Pablo morre em acidente de carro na BA

Dayana Nataly Bezerra Lima, 37, integrante da equipe do cantor Pablo, morreu, na tarde de hoje, após sofrer um grave acidente de trânsito, na Bahia. A informação foi confirmada pela equipe do artista.

O que aconteceu

A profissional de marketing de Pablo estava em um carro retornando de viagem de Feira de Santana. No trajeto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo perdeu o controle e capotou no km 554 da BR-324, nas proximidades do pedágio de Amélia Rodrigues.

As filmagens do carro destruído após capotamento, feito por populares, viralizaram nas redes sociais. O condutor do veículo sofreu ferimentos e não teve a identidade revelada até o momento.