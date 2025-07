Funeral de Ozzy Osbourne terá cortejo e homenagens; saiba como assistir

A cidade de Birmingham, no Reino Unido, será palco, nesta quarta-feira (30), do funeral de Ozzy Osbourne, lendário vocalista e um dos fundadores do Black Sabbath, que morreu na última semana aos 76 anos. A despedida pública incluirá um cortejo pelas ruas que marcaram a trajetória do músico e promete reunir fãs de todas as partes do mundo.

Como será o funeral de Ozzy Osbourne?

O cortejo terá início por volta das 9h, no horário de Brasília. O desfile vai passar por locais icônicos de Birmingham ligados à carreira de Ozzy, incluindo a Broad Street, onde os fãs transformaram a via em uma espécie de memorial espontâneo com flores e mensagens de luto. A homenagem será acompanhada pela banda Bostin' Brass, que tocará músicas da carreira do cantor durante o trajeto.

A prefeitura de Birmingham anunciou que o funeral, ao fim do cortejo, será restrito a familiares e amigos próximos. Para os admiradores que não puderem estar presentes, uma câmera transmitirá ao vivo a passagem do cortejo pela ponte do Black Sabbath (clique aqui para ver).