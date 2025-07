Dona de Mim hoje (29): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (29) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel desconfia da pergunta de Katinha. Filipa percebe o clima entre Nina e Danilo. Yara observa Jussara com Alan. Alan pede permissão a Marlon para se aproximar de Jussara. Jaques avisa a Tânia e Vanderson que todos estão sob vigilância até que ele assuma a presidência da Boaz. Lorena elogia Ryan, e Kami sente ciúmes. Chega o dia da festa da Boaz. Mesmo sofrendo, Samuel reafirma a Leo sua intenção de ficar com Katinha. Vanderson chega para buscar Sofia, e Abel garante à menina que ela voltará para casa. Breno anuncia um problema com as peças do desfile, e Abel afirma que irá resolver.