'Desconstruir é difícil, mas vale a pena', Deborah Secco sobre o poliamor

Deborah Secco, 45, está à frente da apresentação do reality "Terceira Metade", do Globoplay, sobre poliamor, e confessou que o assunto pede uma desconstrução lenta, mas que vale a pena e "é corajoso". A atriz foi a convidada de hoje no Central Splash, com Chico Barney e Barbara Saryne.

O que aconteceu

O reality ajuda casais a encontrarem um terceiro parceiro que se encaixe na relação, e a atriz disse que se surpreendeu com o perfil dos participantes. "O que mais me pegou é que, por mais que todo mundo esteja em estágios de liberdade diferentes, todo mundo tem muitas das mesmas questões, né?"

Ela comentou que entender os limites foi um dos motivos que levou a produção a convidar o casal Bia e Liah a se retirarem do programa. "Ela falou: 'Eu acho que agora eu não vou conseguir. Eu acho que preciso de tempo'. Só que nós não temos tempo no programa. E a gente não quer ninguém se fazendo mal, ninguém se ferindo", esclareceu Deborah.