Deborah Secco diz que apanhava de chicote em novela da Globo: 'Eu gritava'

Deborah Secco, 45, revelou que apanhou de verdade em várias cenas da novela "Laços de Família" (2000), escrita por Manoel Carlos para o horário nobre da Globo.

O que aconteceu

Secco disse ter sido "humilhada em muitas novelas", mas destacou as cenas com sua personagem Íris em "Laços de Família", por ter apanhado "de verdade". "O que eu apanhei de verdade em novelas... Porque fazíamos uma cena de palmada na bunda, aí o Zé [José de Abreu, que interpretava Pedro na trama] me pegava, me botava no colo, batia na minha bunda... Mas pensa numa dor, os dedos dele marcados [em mim]... Eu gritava 'para, para', e ele achava que eu era uma grande atriz, ele achava que não estava doendo, mas estava", declarou durante participação no programa De Frente com a Blogueirinha.

A atriz recordou uma cena em que apanhou com chicote na mesma novela. "Teve uma cena em que a Eliete Cigarini, uma atriz maravilhosa, que fazia a esposa do Pedro no início da novela, me dava chicotada, era um chicote cenográfico, mas o cabinho que ela segura o chicote não era. Ela chegava perto e batia em mim só o cabinho de couro de verdade, e eu gritava 'aí, está doendo'. Eles falavam: 'Gente, que atriz maravilhosa'. Quando acaba a cena era um lasco de sangue [nas minhas costas]. Cara, eu apanhei muito. A Vera Fischer errou um soco e pegou em mim. A Iris apanhava de todo mundo".