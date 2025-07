Ex-Malhação diz que mudou sobrenome por vergonha: 'Lembrei da minha origem'

Ex-atriz de "Malhação" Cynthia Aparecida, 33, explicou o motivo para mudar seu sobrenome. Há 23 anos, ela assinava seus trabalhos como Cynthia Senek.

O que aconteceu

Estrela de "A Dona do Pedaço" revelou ter vergonha do nome. "Sentia vergonha porque tinha uma referência da minha infância e do quanto esse nome estava em mim ligado à religiosidade. Assumir o 'Aparecida' foi uma cerimônia de conexão com a minha própria brasilidade", confessou no site Heloisa Tolipan.

De acordo com ela, a reconexão com o sobrenome é recente. "Faz apenas dois anos que lembrei da minha origem. Nome é frequência, 'Aparecida' vibra a minha verdade. Quando entendi isso, assim como se devolve uma espada para uma guerreira, devolvi esse nome para o palco da minha carreira com orgulho."