Chico Barney: Heleninha de Paolla Oliveira vira protagonista de 'Vale Tudo'

Paolla Oliveira é a responsável por interpretar Helena Roitman no remake de "Vale Tudo" e, desde o início da trama, tem sido alvo de críticas por parte do público. No entanto, segundo Chico Barney e Bárbara Saryne, a atriz se destacou nos últimos capítulos. Eles falaram sobre o assunto no Central Splash desta terça-feira (29).

Para Chico, a consagração de Paolla como Heleninha veio nos episódios dessa semana de "Vale Tudo", em que a personagem sucumbe à vontade de beber e tem uma conversa franca com Odete, sua mãe, e Celina, sobre seus anseios e crises na relação com Ivan. "Foi uma das melhores cenas da Paolla na novela até agora", opina o colunista do UOL.