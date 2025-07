Após término, Carlinhos Maia se declara para Lucas Guimarães: 'Sou seu fã'

Carlinhos Maia, 34, se declarou para o ex-marido, Lucas Guimarães, nas redes sociais.

O que aconteceu

Influenciador enalteceu o ex dois dias após anunciar o término do relacionamento. Ele compartilhou um vídeo antigo e escreveu um texto para o ex-companheiro hoje (29), nos stories do Instagram.

Na declaração, o comediante indicou que Lucas Guimarães era "seu grande amor". "Meu grande amor, amigo, filho da minha mãe. Estarei com você para sempre, nossa conexão vai além de tudo", reforçou.