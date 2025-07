Hospital atualiza estado de saúde de ex-ator global que está em coma

Mauricio Silveira, que passou por uma cirurgia para retirar um tumor e está em coma induzido, O ator já participou de grandes produções na TV.

O que aconteceu

Em contato com Splash, a Secretaria Municipal de Saúde atualizou o estado do ator. "A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge informa que o estado de saúde do paciente é grave."

A notícia da internação do ator foi confirmada no domingo, pela família de Mauricio em suas redes sociais. "Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica."