Ana Castela posta vídeo com Zé Felipe em meio a rumores de namoro

Ana Castela usou os stories para reagir aos rumores de que estaria vivendo um romance com Zé Felipe.

O que aconteceu

Leo Dias divulgou hoje a notícia de que os dois estariam vivendo um affair. O jornalista afirmou que os dois podem ser flagrados ainda hoje passeando na Disney, em Orlando.

Minutos depois da publicação do jornalista, Ana Castela postou um vídeo com Zé Felipe na Disney. Ela mostrou o cantor com seu amigo Odorico Reis, e ironizou o boato: "Gente, vou assumir para vocês, eu vou, eu vou! É o Odorico que tá ficando com o Zé".