Alessandro Marson volta à Globo para compor time da próxima novela das 18h

Alessandro Marson, autor de novelas como "Novo Mundo", "Nos Tempos do Imperador" e "Elas por Elas", está de volta à Globo como colaborador da próxima trama das 18h. As informações são do jornal O Globo.

O que aconteceu

Alessandro Marson faz parte do time de roteiristas da novela que será assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr.. O folhetim conta ainda com Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais na equipe.