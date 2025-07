Vini Jr. e Virginia estão juntos? Boato é alimentado por curtida e ressaca

A vida amorosa de Virginia Fonseca está no centro das atenções desde que ela terminou com Zé Felipe, em maio. Agora, a influenciadora está sendo apontada como o novo affair do jogador Vini Jr., um boato alimentado por like nas redes e outros detalhes.

De onde surgiu a fofoca?

No sábado passado, Virgínia se despediu de seus seguidores "cedo". A influenciadora, que costuma mostrar tudo o que acontece em seu dia nas redes sociais, disse que iria dormir por volta das 21h.

No dia seguinte, ela apareceu com uma expressão de ressaca. Os fãs e seguidores de Virginia começaram a especular que ela teria participado da festa de aniversário de Vini Jr., que aconteceu na mesma data e reuniu diversos famosos.