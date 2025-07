Terror com Al Pacino e romance com Pedro Pascal: os lançamentos da semana

Série documental que reconstrói com profundidade um dos crimes mais chocantes dos últimos anos no Brasil. A produção acompanha passo a passo a investigação e o julgamento do triplo homicídio que vitimou o jovem ator Rafael Miguel, então com 22 anos, e seus pais, em 2019, na capital paulista. Rafael, que ficou nacionalmente conhecido por interpretar o carismático Paçoca na versão brasileira de "Chiquititas", teve sua vida interrompida brutalmente por Paulo Cupertino, pai de sua namorada, Isabela Tibcherani. O documentário revela os detalhes obscuros do caso, desde a oposição violenta de Cupertino ao relacionamento do casal até a noite fatídica em que cometeu os assassinatos.

"Meu Ano em Oxford"(Netflix)

Romance emocionante que acompanha a jornada de Anna De La Vega (Sofia Carson), uma estudante americana determinada que conquista o sonho de estudar na prestigiada Universidade de Oxford. Ansiosa por se dedicar aos estudos e construir uma carreira brilhante, ela não esperava que seu coração fosse surpreendido por Jamie Davenport (Corey Mylchreest), um professor de literatura tão charmoso quanto intelectual.